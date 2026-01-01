За пожизненный запрет на курение для родившихся после 2008 года высказались 52% пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Опрос, проведённый SuperJob, показал, что 52% опрошенных пермяков выступают за то, чтобы продажа сигарет и других никотинсодержащих товаров была запрещена для всех, кто родился после 31 декабря 2008 года (на данный момент они ещё несовершеннолетние). Против этой инициативы высказались 23% респондентов.

Женщины чаще поддерживают запрет, чем мужчины: 54% против 50%.

Наибольшее число сторонников запрета наблюдается среди людей 35-45 лет (57%), в то время как среди молодёжи до 35 лет их 50%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 49%.

Респонденты с высшим образованием чаще одобряют запрет, чем те, у кого только среднее профессиональное образование.

Уровень одобрения инициативы растёт вместе с уровнем доходов: среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. руб., запрет поддерживают 49%, среди тех, кто получает от 100 до 150 тыс., — 52%, а среди тех, кто зарабатывает от 150 тыс. и выше, — 55%.

Курильщики более сдержанно относятся к этой инициативе: 42% из них поддерживают запрет, тогда как среди некурящих эта цифра составляет 63%. Противники запрета приводят аргументы о том, что лучше проводить профилактические мероприятия, а не вводить запреты, и что запрет может породить чёрный рынок. Также они считают, что взрослый человек сам должен принимать решение о курении.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.