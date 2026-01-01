В Пермском крае разыскивают водителя авто, проехавшего по Мемориалу Славы

фото "ЧП ДТП Пермь"

В Лысьве ведут поиски водителя, который проехал на автомобиле по территории Мемориала Славы, сообщили в администрации Лысьвенского округа сайту perm.aif.ru.

О произошедшем стало известно 23 мая от местной жительницы. Она написала в соцсетях, что автомобиль разворачивался по тротуарной плитке у памятника регионального значения. В это время рядом находились две женщины. Когда очевидица спросила, почему машина едет по мемориалу, ей ответили, что это «просто наш подрядчик».

Автор поста предположила, что это могли быть представители администрации, обсуждавшие работы по озеленению. Когда она начала фотографировать их, они сели в автомобиль и уехали. Машина покинула мемориал, проехала по ул. Смышляева до детского парка, а затем направилась по велосипедной дорожке вдоль Травянского пруда.

В администрации Лысьвенского округа сообщили, что автомобиль не принадлежит округу и не числится в его автопарке. У властей нет данных о лицах, находившихся в машине, а также о подрядных компаниях, которые могли быть связаны с этим инцидентом.

«На территории Мемориала Славы установлены камеры видеонаблюдения. Видеозаписи с этих камер зафиксированы и переданы в органы полиции для проверки», — уточнили в администрации.

