Пермский край оказался на 46-м месте по экономической привлекательности в России
В тройку лидеров вошли Москва, Московская и Тюменская области
Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал свежий рейтинг экономической привлекательности регионов по итогам I квартала 2026 года. В этом списке Пермский край занял лишь 46-е место среди всех субъектов страны.
Для формирования рейтинга эксперты учитывали сразу несколько ключевых показателей. В частности, численность действующих компаний в регионе, включая малый и микробизнес, динамику числа компаний, занятых активным привлечением персонала, валовые доходы населения, динамику валовых доходов граждан. Ещё одним показателем был средний балл инвестиционной привлекательности.
Исследование показало, что экономическая ситуация в России крайне неоднородна: в то время как одни регионы демонстрируют уверенный рост и развитие, другие заметно отстают.
В десятку лидеров по экономической привлекательности вошли:
— Москва,
— Московская область,
— Тюменская область,
— Республика Марий Эл,
— Республика Хакасия,
— Республика Татарстан,
— Санкт-Петербург,
— Оренбургская область,
— Ямало-Ненецкий автономный округ,
— Краснодарский край.
Для анализа использовались данные Росстата о количестве компаний и доходах граждан, а также результаты опросов предпринимателей о найме сотрудников. Эксперты отмечают: рост числа компаний, набирающих персонал, свидетельствует о подъёме экономики, а снижение — о стагнации. Валовые доходы населения позволяют оценить потенциал потребительского рынка и уверенность граждан в будущем.
Исследование охватывало регионы с населением свыше 500 тыс. человек.
