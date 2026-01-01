Пермский край оказался на 46-м месте по экономической привлекательности в России В тройку лидеров вошли Москва, Московская и Тюменская области

Константин Долгановский

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал свежий рейтинг экономической привлекательности регионов по итогам I квартала 2026 года. В этом списке Пермский край занял лишь 46-е место среди всех субъектов страны.

Для формирования рейтинга эксперты учитывали сразу несколько ключевых показателей. В частности, численность действующих компаний в регионе, включая малый и микробизнес, динамику числа компаний, занятых активным привлечением персонала, валовые доходы населения, динамику валовых доходов граждан. Ещё одним показателем был средний балл инвестиционной привлекательности.

Исследование показало, что экономическая ситуация в России крайне неоднородна: в то время как одни регионы демонстрируют уверенный рост и развитие, другие заметно отстают.

В десятку лидеров по экономической привлекательности вошли:

— Москва,

— Московская область,

— Тюменская область,

— Республика Марий Эл,

— Республика Хакасия,

— Республика Татарстан,

— Санкт-Петербург,

— Оренбургская область,

— Ямало-Ненецкий автономный округ,

— Краснодарский край.

Для анализа использовались данные Росстата о количестве компаний и доходах граждан, а также результаты опросов предпринимателей о найме сотрудников. Эксперты отмечают: рост числа компаний, набирающих персонал, свидетельствует о подъёме экономики, а снижение — о стагнации. Валовые доходы населения позволяют оценить потенциал потребительского рынка и уверенность граждан в будущем.

Исследование охватывало регионы с населением свыше 500 тыс. человек.

