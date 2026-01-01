Число отцов в декретном отпуске в Пермском крае превысило 4 тысячи человек

В Пермском крае растёт популярность практики, когда отпуск по уходу за ребёнком оформляют отцы. По данным отделения Социального фонда России по региону, полученным по запросу v-kurse.ru, в настоящее время в декрете находятся уже 4,3 тыс. пап.

Динамика показывает устойчивый тренд: только за последние девять месяцев количество мужчин, взявших отпуск по уходу за ребёнком, увеличилось на 1,2 тыс. Для сравнения: в 2024 году таких отцов в регионе было всего 1,7 тыс.

Финансовая поддержка семей, где декрет оформлен на отца, осуществляется на общих основаниях. Пособие по уходу за ребёнком выплачивается в размере 40% от среднего заработка. В 2026 году установлены следующие границы выплат: минимальный размер составляет 12,3 тыс. руб. в месяц, максимальный — 83 тыс. руб.

С начала года отделение СФР по Пермскому краю уже направило на выплату соответствующих пособий 1,6 млрд руб. Такая мера поддержки позволяет семьям гибко подходить к распределению родительских обязанностей, не теряя в уровне дохода.

