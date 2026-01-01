В Пермском крае чаще всего ищут продавцов, менеджеров по продажам и электромонтажников На эти профессии приходятся наибольшие доли вакансий в регионе Поделиться Твитнуть

В Пермском крае работодатели чаще всего ищут продавцов (доля вакансий — 7%), менеджеров по продажам (6%) и электромонтажников (4%). Такие данные «Новому компаньону» привели в ответ на запрос в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

Также часто ищут водителей, доля вакансий для них составляет 4%. Кроме них, в топе оказались разнорабочие, сварщики, повара, кондитеры, пекари, курьеры (по 3%), а также врачи, слесари и сантехники (по 2%).

В десятку менее востребованных профессий (на них приходится менее 1% вакансий) вошли журналисты, продуктовые аналитики, брокеры, руководители отделов аналитики, режиссеры, дата-сайентисты, комплаенс-менеджеры, видеооператоры, продюсеры и видеомонтажеры.

Самые высокие медианные зарплаты предлагались представителям рабочих и инженерно‑технических профессий. Наиболее высокооплачиваемыми стали сварщики — с медианной заработной платой 302,8 тыс. руб. Такой показатель связан с большим числом вахтовых вакансий, преимущественно в нефтегазовой отрасли и на крупных строительных проектах, где уровень оплаты традиционно выше среднерегионального. В топ‑5 также вошли монтажники (191,3 тыс. руб.), курьеры (165,5 тыс. руб.), геодезисты (164 тыс. руб.) и электромонтажники (160 тыс. руб.).

Наиболее скромные медианные предлагаемые зарплаты наблюдаются у дворников — 27,5 тыс. руб., воспитателей и нянь — 32 тыс. руб., мерчандайзеров — 35,3 тыс. руб., уборщиков — 35,6 тыс. руб., а также учителей и преподавателей — 39,3 тыс. руб.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.