В Пермском крае за сутки ликвидировано 27 пожаров Есть пострадавший

МЧС России по Пермскому краю

За истекшие сутки, 24 мая, на территории Пермского края было зарегистрировано и ликвидировано 27 пожаров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Перми — 7 случаев. Далее следуют Березники с 4 пожарами. По 3 случая зарегистрировано в Краснокамском и Пермском муниципальных округах. По 2 пожара произошло в Добрянском и Чайковском округах. Единичные возгорания зафиксированы в Соликамском, Кунгурском, Очерском, Оханском, Куединском и Верещагинском муниципальных округах.

Обошлось без погибших. Однако один человек получил травмы.

В целях стабилизации пожарной обстановки 24 мая на территории края была проведена масштабная профилактическая работа. 183 группы в составе 440 человек осуществили:

— 1726 обходов мест проживания граждан;

— инструктаж по мерам пожарной безопасности для 3013 человек;

— распространение 2517 памяток и листовок.

МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона: при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112». Своевременный вызов спасательных служб позволяет минимизировать ущерб и сохранить жизни.

