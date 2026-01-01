Главный священник ВМФ России из Прикамья стал почётным жителем Кронштадта

фото предоставлено администрацией Кунгурского округа

Уроженец Кунгура (Пермский край), главный священник Военно-морского флота России Александр Ганьжин, известный как отец Алексий, удостоен звания «Почётный житель города Кронштадта». Он окормляет все флоты страны: Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский и Каспийский. Отец Алексий также является настоятелем Никольского Морского собора в Кронштадте, заместителем председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и председателем отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Санкт-Петербургской епархии.

Как сообщили в кунгурской администрации, отец Алексий также продолжает активно участвовать в жизни своего родного города. В 2021 году он передал в дар кунгурцам якорь, поднятый со дна Балтийского моря. Этот якорь принадлежал одному из кораблей, который героически оборонял Россию.

Этот символ морской доблести был установлен на мемориале «Морякам — защитникам Отечества», открытом в Кунгуре в 2022 году. Благодаря усилиям отца Алексия, духовные связи между Кунгуром и Кронштадтом укрепились, что способствовало развитию их сотрудничества. В 2024 году эти города стали побратимами. Помимо якоря, отец Алексий также передал в дар рынду — корабельный колокол.

