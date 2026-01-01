Высота снега в заповеднике Прикамья достигает 29 см

фото заповедника "Вишерский"

Несмотря на тёплую погоду в Пермском крае, в заповеднике «Вишерский» на севере региона, всё ещё не сошёл снежный покров.

«Где-то уже наступило лето, а здесь всё ещё лежит 104 см снега», — написал на своей странице директор заповедника Павел Бахарев, отправившийся на лыжах на кордон Лиственничный в начале мая.

К 18 мая ситуация начала меняться, но снег в лесу всё ещё оставался. «На кордоне толщина снежного покрова составляет 48 см, а в лесу его гораздо больше», — сообщил сотрудник заповедника Николай Бахтияров.

По последним данным, толщина снежного покрова значительно уменьшилась и теперь составляет 29 см.

«К концу июня снег точно растает», — прогнозирует Николай Бахтияров.

