Полуфинал «Кубка Победы» по боксу пройдёт в Перми 27 мая

В спортивном комплексе «Энергия» 27 мая состоится полуфинал «Кубка Победы» по боксу. На ринг выйдут команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «Кама». Среди участников — пермский боксер, обладатель Кубка России Александр Суслов.

Напомним, полуфиналисты определились в стартовом туре, прошедшем в Оренбурге. В нем участвовали команды из восьми федеральных округов. Поединки проходили в пяти весовых категориях: до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 86 кг.

После четвертьфинальных боев «Кубань» одержала победу над «Тулой», «Урал» выиграл у «Ахмата», сборная «Кама» оказалась сильнее «Сибири», а «Ленинград» победил «Москву».

Организаторы подчеркивают, что формат турнира не изменился. Любители бокса выступают по правилам профессиональных поединков — четыре раунда по три минуты. В составе команд на ринг выйдут такие известные спортсмены, как чемпион мира 2025 года Давид Суров, чемпион Европы 2024 года Эдуард Саввин, а также призеры мирового первенства 2025 года Андрей Пегливанян, Сергей Колденков и Евгений Кооль.

Соревнования начнутся в 18:00, вход свободный для всех желающих.

По итогам полуфинала в Перми будут сформированы пары для финальных поединков за 1 и 3 места. Финальный этап турнира пройдет 4 июня в Санкт-Петербурге. Команда, занявшая первое место, получит 4 млн руб., второе место — 2 млн руб., третье — 1 млн руб., а четвертое — 500 тыс. руб.

