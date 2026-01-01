Последняя неделя мая в Прикамье будет дождливой Начнётся похолодание

фото: ЕДДС Перми

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, первая половина наступившей недели в Пермском крае будет по-прежнему очень теплой, а вторая — соответствовать климатической норме. Дожди могут идти каждый день. Наибольшее количество осадков ожидается на северо-востоке края, что увеличивает риск паводка на Вишере.

В понедельник днём холодный фронт, который накануне проходил через Пермский край как холодный, начнёт смещаться обратно, став тёплым. Дожди с грозами более вероятны во второй половине дня на западе края и севере, но также возможны и в Перми. Температура воздуха днем составит +22…+27°C, в Перми — +24…+26°C.

Во вторник на Урал начнет поступать тропический воздух, этот день станет самым тёплым на неделе. Ночью температура будет +12…+17°C, днём — +24…+29°C, в Перми — до +28°C. Грозы ожидаются вдоль западной части края и могут сопровождаться усилением ветра.

В среду холодный фронт пройдет через территорию края с юго-запада на северо-восток. Ночь будет очень теплой — +13…+18°C, в Перми — +15…+17°C. Днем теплее всего будет на востоке и северо-востоке края — до +25…+28°C, тогда как на юго-западе — всего +18…+20°C. Условия для гроз, включая сильные, со шквалами и градом, будут сохраняться. В Перми днем можно ожидать до +23…+25°C с высокой вероятностью дождей и гроз.

В четверг холодный фронт сместится на северо-восток края, где вызовет сильные продолжительные дожди. Остальные территории окажутся в умеренно холодной воздушной массе. В Перми дожди обложного характера также возможны ночью и утром. Температура воздуха на большей части края в течение суток будет меняться мало — от +13°C до +18°C, днем на юге — до +20°C. Но за счет теплой ночи даже это будет выше климатической нормы.

В пятницу вероятна новая порция дождей при умеренном тепле (+10…+15°C ночью и +13…+18°C днем). Грозы также не исключены.

В выходные дни возможен выход еще одного циклона с юга, который принесет новую порцию дождей. Однако больше осадков, вероятно, выпадет с восточной стороны от Урала. По температуре воздуха существенных изменений не ожидается: в ночные часы будет +10…+15°C, а днем можно рассчитывать на прогрев до +16…+21°C, за исключением восточных районов, где будет существенно прохладнее.

