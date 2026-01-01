«Амкар-Пермь» сыграл вничью с «Тюменью»

В Серебряной группе LEON-Второй лиги «А» 24 мая прошёл футбольный матч между «Тюменью» и «Амкаром-Пермь». Игра завершилась без забитых голов — 0:0.

В первой половине встречи инициатива была на стороне пермяков, игравших в гостях. Во втором тайме игра выровнялась, и на 74-й минуте пермяки едва не пропустили гол — хозяева не смогли реализовать момент, не попав в пустые ворота.

После 15 матчей «Амкар» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. У клуба 6 побед, 4 ничьи и 5 поражений.

Следующий поединок «Амкара» состоится 30 мая в Перми — команда встретится с «Кубанью».

