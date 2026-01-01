Более половины жителей Прикамья заявили о своей высокой продуктивности на работе Работники 35-44 лет наиболее уверены в своей эффективности (63%)

Константин Долгановский

Большинство жителей Пермского края (55%) оценивают свою продуктивность на работе высоко. Исследование провёл сайт hh.ru.

38% жителей Пермского края считают свою производительность средней, а 3% — низкой. 5% респондентов ранее не задумывались о своей эффективности, но хотели бы, чтобы работодатель помог оценить этот показатель. Большинство (68%) уверены, что их личное влияние на результаты компании высокое: 40% оценили это влияние на 4 балла из 5, а 28% — на максимальные 5 баллов. 20% поставили 3 балла, и только 12% считают, что их работа практически не влияет на результаты компании.

Работники 35-44 лет наиболее уверены в своей эффективности (63%), за ними следуют сотрудники 25-34 лет (58%), 45-54 лет (57%) и 55 лет и старше (53%). Молодые специалисты (18-24 года) оценивают свою продуктивность скромнее — 46%, а подростки до 18 лет — только 27%.

Топовые должности, такие как директора бизнес-подразделений (76%), руководители отделов (74%) и топ-менеджеры (71%), чаще всего уверены в своей высокой продуктивности. Линейные управленцы (58%) следуют за ними, в то время как младшие специалисты (49%) и начинающие сотрудники (42%) реже оценивают свою эффективность высоко. Таким образом, накопленный опыт и глубокое знание отрасли оказывают значительное влияние на восприятие личной эффективности.

Среди профессиональных сфер наиболее продуктивными, по мнению россиян, являются «Добыча сырья» (69%), «Строительство» (68%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (67%).

