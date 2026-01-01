В Перми открыт сбор на няню для тяжелобольной девочки Ребёнок почти не видит и только учится ходить

Фото: фонд "Дедморозим"

В Перми благотворительный фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на оплату услуг няни для четырёхлетней Теоны. У девочки множественные генетические особенности: она почти не видит, у неё одна почка, эпилепсия, задержка психомоторного развития и сложные ортопедические проблемы.

Несмотря на все эти трудности, Теона — очень активная и любознательная. Она познаёт мир в основном на ощупь и уже делает первые самостоятельные шаги.

Мама Теоны, Ксения, воспитывает дочь одна. Благодаря поддержке пермяков семья уже получала помощь на генетические исследования, лечение и услуги няни. Сейчас госсубсидия на сиделку закончилась, и до её возобновления фонд собирает 26 147 руб. на оплату няни. Ксения не только заботится о дочке, но и активно ведёт блог: снимает и монтирует видео, делится с подписчиками радостями и трудностями, а также старается работать больше, чтобы обеспечить дочери лучшее будущее.

«Блог помогает мне не опускать руки. Когда я привожу себя в порядок, крашусь, становится легче. В видео я показываю, как мы с дочкой вместе делаем прически, учимся ходить. Не зацикливаюсь на диагнозах — это даёт силы справляться», — рассказала Ксения.

Поддержать семью можно на сайте «Дедморозим» в разделе «Ждут чуда». Каждый вклад поможет маме не терять надежду и даст Теоне шанс на развитие и новые открытия, отметили в фонде.

