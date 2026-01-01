В Перми за 7 млн рублей продается стоматологическая клиника
Собственник отмечает, что торг не уместен
В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу стоматологическую клинику. Цена — 7 млн руб. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».
Как отмечает владелец, продажа связана с переездом в другую страну. Кроме этого, в объявлении подчеркивается, что торг не уместен. В клинике есть два кабинета, лицензия имеется на все услуги, кроме детской стоматологии. Помещение находится в долгосрочной аренде — 40 тыс. руб. в месяц.
В качестве преимуществ отмечаются большая база пациентов, наличие сайта, crm-системы, IР-тeлeфонии и хoрошего рейтинга в интернете.
Ежемесячная выручка составляет 1,5 млн руб., прибыль — 400 тыс. руб.
