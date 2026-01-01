В Перми вынесли приговор по делу о нападении на водителя в ходе дорожного конфликта

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Об этом сообщает Пермский краевой суд.

Установлено, что в мае 2023 года двое братьев передвигались на автомобиле по ш. Космонавтов. При возникновении спорной ситуации на дороге пассажир одного из транспортных средств вышел из салона, подбежал к автомобилю оппонента и нанёс водителю не менее четырёх ударов по голове и лицу. Когда потерпевший попытался выйти из машины, нападавший продолжил атаку, используя в качестве орудия открытую водительскую дверь.

По результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшему был диагностирован закрытый перелом левой лучевой кости, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Суд пришёл к выводу, что преступление совершено на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе дорожного конфликта.

В рамках уголовного процесса потерпевший заявил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн руб.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Гражданский иск удовлетворён частично: с осуждённого взыскано 250 тыс. руб. в счёт компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

