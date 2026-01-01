Пермский БК «Парма» расторг контракт с тренером-скаутом Решение принято по обоюдному согласию сторон

Баскетбольный клуб «Парма» сообщил об изменении в тренерском штабе команды. По взаимному согласию сторон прекращено сотрудничество с тренером-скаутом Сергеем Жармухамедовым.

«Мы благодарим Сергея Алжановича за добросовестность, порядочность в работе и весомый вклад в успехи команды и желаем ему удачи», — говорится в сообщении.

В то же время клуб продлил контракт с тренером по физической подготовке Евгением Калининым. Специалист продолжит работу с игроками: заниматься мониторингом их физического состояния, разработкой индивидуальных программ подготовки и реализацией мер по профилактике травматизма.

