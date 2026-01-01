Глава СК России взял на контроль ситуацию с расселением аварийного дома в Прикамье Речь о доме на Коммунальной улице в Красновишерске

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в связи с обращением жителей аварийного многоквартирного дома в городе Красновишерске Пермского края.

В приёмную Председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте» поступило коллективное обращение жильцов дома по улице Коммунальной. Здание 1931 года постройки длительное время эксплуатируется в неудовлетворительном состоянии: зафиксировано разрушение несущих конструкций, протечки кровли, неисправность системы печного отопления, промерзание стен в зимний период.

В 2021 году строение официально признано аварийным вследствие высокой степени физического износа, однако благоустроенное жильё гражданам до сих пор не предоставлено. Ранее установленный срок расселения (2025 год) перенесён на 2031 год. Многочисленные обращения граждан в органы местного самоуправления и региональные ведомства не привели к разрешению ситуации.

По факту бездействия должностных органов следственным управлением СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить доклад о результатах расследования, а также о мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

