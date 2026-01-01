На трассе Кострома–Шарья–Киров–Пермь случилось смертельное ДТП По факту аварии проводится проверка

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

На трассе Кострома–Шарья–Киров–Пермь 24 мая днём случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края.

По информормации Госавтоинспекции, со стороны Перми в направлении города Очёр двигался автомобиль Acura. По предварительным данным, водитель превысил скоростной режим и не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, который остановился перед пешеходным переходом.

В результате удара Toyota отбросило на пешехода — женщину, которая в тот момент переходила проезжую часть. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия медицинской помощи.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая скорость движения транспортных средств, соблюдение правил дорожного движения участниками происшествия и иные значимые детали. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

