Пермяки оценивают средний бюджет свадьбы в 430 тысяч рублей При этом горожане всё чаще выбирают ресейл Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным совместного исследования «Авито Услуги» и «Авито Товары», в котором приняли участие 10 тыс. россиян, в Перми 28% жителей планируют свадьбу — для себя, родных или друзей. Средний бюджет торжества здесь составляет 430 тыс. руб. При этом каждый третий пермяк рассчитывает потратить на свадьбу от 100 до 300 тыс. руб., а почти четверть — от 300 до 600 тыс. руб. Более 600 тыс. готовы выделить 21% опрошенных, а 14% ограничиваются суммой до 100 тыс. руб. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в компании «Авито».

В числе обязательных покупок лидируют обручальные кольца (55%), свадебные наряды (53%) и букет с бутоньеркой (45%). Также популярны пригласительные, сувениры для гостей и реквизит для развлечений. Однако тренд на экономию заметен: почти половина будущих молодожёнов готовы приобретать часть товаров на вторичном рынке, а 15% и вовсе планируют купить «с рук» большую часть необходимого. Только треть респондентов ориентируются исключительно на новые вещи.

Среди специалистов на первом месте по востребованности — фотограф или видеограф (61%), далее идут ведущий (55%) и музыканты или диджей (39%). Также часто обращаются к визажистам, парикмахерам и свадебным организаторам.

Главной задачей при подготовке свадьбы пермяки считают координацию гостей (50%), подбор колец (39%) и контроль сроков подрядчиков (35%). Приоритет — не выйти за рамки бюджета, так ответили 72% опрошенных. Сложности также вызывают поиск специалистов с лучшим соотношением цены и качества, организация логистики и составление списка гостей.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.