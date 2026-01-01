Пермяки назвали самые привлекательные сферы для инвестиций В тройке лидеров — энергетика, недвижимость и IT Поделиться Твитнуть

«Авито Работа» совместно с УК «Альфа-Капитал» провела масштабный опрос среди 10 тыс. работающих россиян, чтобы выяснить, как они относятся к инвестициям, какие инструменты выбирают и на что обращают внимание при вложениях.

Как выяснилось, 80% трудоустроенных россиян уже инвестируют или планируют начать это делать. При этом только 17% делают это регулярно, а 27% пока лишь интересуются темой, но не вложили средства. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в «Авито».

Пермяки, как и многие россияне, в первую очередь обращают внимание на уровень риска и устойчивость инструмента (40%), а также на долгосрочный потенциал роста капитала (36%). Потенциальная доходность важна для 29%, а простота использования — для 28%. Всё больше инвесторов выбирают продукты с регулярными выплатами, что связано с высокой ключевой ставкой.

В топе у жителей Перми — банковские вклады (66%), акции отдельных компаний (47%), золото и драгоценные металлы (27%). Облигации выбирают 23%, недвижимость — 21%, а криптовалютой интересуются 15%.

В среднем пермяки готовы направлять на инвестиции 14% ежемесячного дохода. Наиболее распространённый диапазон — 5-10% (46%), почти треть (29%) вкладывают 11-15%. Самый высокий интерес к инвестициям — у молодёжи: среди 18-24 лет таких 70%, среди 25-34 лет — 68%. Старшие поколения больше ценят надёжность: для 45-54 лет и старше 65 лет этот критерий важнее, чем для молодёжи.

Мужчины чаще выбирают акции, облигации и криптовалюту, а женщины — банковские вклады и недвижимость. Мужчины больше ориентированы на долгосрочный рост, а женщины — на потенциальный доход и простоту использования инструментов.

Самыми привлекательными для инвестиций россияне считают энергетику и нефтегаз (36%), недвижимость и строительство (30%), IT и технологии (28%). Зумеры чаще всего выбирают IT, а миллениалы — недвижимость.

«Интерес инвесторов сосредоточен на консервативных инструментах, но растёт спрос на продукты с регулярными выплатами», — отмечают эксперты.

Исследование показало, что инвестиции становятся всё более массовым явлением, а предпочтения россиян зависят от возраста, дохода и жизненных приоритетов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.