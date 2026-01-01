В Перми за 62 млн рублей продаётся готовый арендный бизнес Помещение арендует федеральная торговая сеть

В Перми выставлен на продажу готовый арендный бизнес — нежилое помещение площадью 480 м², сданное в долгосрочную аренду федеральной торговой сети «Пятёрочка». Стоимость объекта составляет 62 млн рублей.

Объект расположен по адресу: шоссе Космонавтов, 213, в непосредственной близости от торгово-развлекательного комплекса «Планета». Локация характеризуется высоким пешеходным и автомобильным трафиком.

Между собственником и арендатором заключён договор аренды, действующий до 2033 года.

