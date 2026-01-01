В Прикамье из-за детской шалости сгорели автомобиль и гараж Сами дети успели вовремя покинуть помещение

МЧС России по Пермскому краю

В Соликамске Пермского края произошел пожар, причиной которого стала детская шалость. Четверо несовершеннолетних проникли в деревянный гараж и подожгли поролоновую губку от дивана. В результате возгорания огнем были полностью уничтожены легковой автомобиль и сама постройка.

Дети сумели своевременно покинуть место происшествия и не пострадали. На момент прибытия пожарных расчетов распространение огня было остановлено, однако имущество спасти не удалось.

Сотрудники МЧС России напоминают родителям о необходимости постоянного контроля за детьми и соблюдения правил пожарной безопасности:

— всегда знайте, чем заняты ваши дети и где они находятся;

— храните спички, зажигалки и другие источники огня в недоступном для детей месте;

— регулярно проводите с детьми беседы о правилах пожарной безопасности и объясняйте опасность игр с огнем.

