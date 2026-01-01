Весной 2026 года на маршрутах Пермского края стало на 25% больше туристов В МЧС зарегистрировались свыше 3,6 тысячи туристов

Юлия Сырова

Этой весной количество туристов, регистрирующихся для прохождения маршрутов в Пермском крае, увеличилось почти на 25%. Такие данные приводит администрация Березников, ссылаясь на информацию от регионального управления МЧС.

С начала 2026 года в МЧС зарегистрировались более 3,6 тысячи человек, из них 527 — дети. Подавляющее большинство путешественников — свыше 86% — выбирают водные сплавы. Только в период майских праздников в походы и на реки отправились более 740 человек. При этом, по данным спасательного ведомства, среди зарегистрированных групп с начала года не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия.

В МЧС напоминают: при планировании туристических маршрутов, проходящих через горную местность, лесные массивы или пещеры, регистрацию необходимо проходить не позднее чем за 10 дней до начала похода. Это требование направлено на обеспечение безопасности участников и позволяет оперативным службам своевременно оказывать помощь в случае непредвиденных ситуаций.

