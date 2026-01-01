Пермскую УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований Прокуратура провела проверку после обращений жителей

Прокуратура Пермского края

Прокуратура провела проверку деятельности ООО «УК «Клен», осуществляющей управление многоквартирным домом по адресу: пос. Новые Ляды, ул. Крылова, д. 55. Основанием для надзорных мероприятий стали обращения жителей о ненадлежащем содержании общего имущества.

В ходе инспекции с привлечением специалистов Государственного жилищного надзора Пермского края были зафиксированы следующие нарушения:

— отсутствие горячего водоснабжения;

— неисправность отопительных приборов в отдельных квартирах;

— отслоение штукатурного и лакокрасочного покрытия на стенах подъездов.

По результатам проверки в отношении генерального директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). Мировой судья признал руководителя виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес управляющей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. По информации надзорного ведомства, меры по восстановлению нормативного состояния дома уже приняты.

