Пермскую УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований
Прокуратура провела проверку после обращений жителей
Прокуратура провела проверку деятельности ООО «УК «Клен», осуществляющей управление многоквартирным домом по адресу: пос. Новые Ляды, ул. Крылова, д. 55. Основанием для надзорных мероприятий стали обращения жителей о ненадлежащем содержании общего имущества.
В ходе инспекции с привлечением специалистов Государственного жилищного надзора Пермского края были зафиксированы следующие нарушения:
— отсутствие горячего водоснабжения;
— неисправность отопительных приборов в отдельных квартирах;
— отслоение штукатурного и лакокрасочного покрытия на стенах подъездов.
По результатам проверки в отношении генерального директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). Мировой судья признал руководителя виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того, в адрес управляющей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. По информации надзорного ведомства, меры по восстановлению нормативного состояния дома уже приняты.
