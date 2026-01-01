Жителей Губахи приговорили к лишению свободы за покупку наркотиков Приговор пока не вступил в законную силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губахинский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор супружеской паре, признанной виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Следствием установлено, что в июне 2025 года подсудимые, находясь в Губахе, заказали наркотическое средство через интернет. Приобретённый сверток они хранили в портмоне, которое впоследствии утеряли в черте города. Случайный прохожий, обнаруживший пропажу, передал находку сотрудникам правоохранительных органов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили владельцев утерянной вещи и изъятых наркотиков.

Суд, приняв во внимание материалы дела и позицию государственного обвинителя, назначил супругам наказание в виде реального лишения свободы: женщине — 3 года 8 месяцев, мужчине — 3 года 7 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.