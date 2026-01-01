В Пермском крае стали в два раза чаще выявлять ожирение у пациентов

В Пермском крае зафиксирован существенный рост первичной диагностики ожирения. По итогам 2025 года медики зарегистрировали 19,1 тысячи новых случаев этого заболевания, тогда как в 2024 году показатель составлял 9,5 тысячи — то есть менее половины от текущих значений. Об этом сообщает v-kurse.ru.

В региональном министерстве здравоохранения поясняют, что динамика обусловлена расширением охвата профилактическими мероприятиями и диспансеризацией. Представители ведомства подчеркнули, что выявление большего числа случаев ожирения соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и отражает повышение эффективности первичной диагностики среди населения края.

Специалисты напоминают, что ожирение является фактором риска для развития ряда серьёзных патологий: артроза нижних конечностей, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, а также неалкогольной жировой болезни печени.

По оценкам главного внештатного диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна, в настоящее время ожирение диагностируется у 22-26% жителей страны, а избыточная масса тела наблюдается более чем у половины россиян — свыше 56% населения.

