СК возбудил уголовное дело против учителя в Пермском крае за действия с ученицами Педагог задержан

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае Следственный комитет России возбудил уголовное дело против учителя, подозреваемого в противоправных действиях по отношению к школьницам. Педагог задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе СК России по региону. Скоро будет решаться вопрос о мере пресечения.

По информации СМИ, инцидент произошёл в одной из школ Нытвенского округа. В соцсети попал фрагмент видео, снятого очевидцами. На нём мужчина сидит в кабинете школы и совершает непотребные действия.

