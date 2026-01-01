В Перми застройщик спорткомплекса признан банкротом

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о признании ООО «Звезда-2013» банкротом и введении конкурсного производства на шесть месяцев. Это следует из данных, опубликованных в картотеке суда. Компания выступала инвестором и строителем футбольного манежа по ул. Гайдара, 12б. Общая сумма требований кредиторов к ООО составляет 260,6 млн руб. Основной причиной банкротства, согласно определению суда, стало значительное превышение фактических затрат на строительство спорткомплекса над первоначальной сметой, что потребовало привлечения значительных заемных средств.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», процедура конкурсного производства была инициирована крупнейшим кредитором должника — ПАО «Банк ВТБ». В ходе судебного заседания представитель банка пояснил, что предложенные ООО «Звезда-2013» условия мирового соглашения не были согласованы с банком. Анализ финансового состояния компании показал её неплатежеспособность. Стоимость имущества ООО на конец 2025 года, по данным бухгалтерского отчета, составила 281,5 млн руб.

Напомним, заявление о признании ООО «Звезда-2013» несостоятельным было подано ПАО «Сбербанк» ещё в 2025 году. В 2024 году между Сбербанком и ООО был заключен договор, в рамках которого заемщику был предоставлен кредит в 30 млн руб. Однако свои обязательства должники не выполнили. Ранее ПАО «Банк ВТБ» также обращалось с требованием обратить взыскание на заложенное имущество, включая нежилое помещение площадью 160 кв. м по ул. Куйбышева, 59, выставочный зал площадью почти 1,5 тыс. кв. м по ул. Ординской с земельным участком под ним площадью 6,64 тыс. кв. м, а также на здание многофункционального спортивного центра и право аренды земельного участка по ул. Гайдара, 12б. С февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» прекратило обслуживание кредита, после чего банк потребовал досрочного погашения задолженности до 12 мая, что не было выполнено. На данный момент сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб.

Также стоит отметить, что в отношении директора ООО «Звезда-2013» Данила Жвакина было возбуждено дело о банкротстве. Несколько предпринимателей, компаний и ФНС подали исковые требования к индивидуальному предпринимателю Жвакину. Общая сумма требований к нему составляет более 49 млн руб.

