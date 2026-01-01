В Перми запатентовали новый способ для подбора цвета фасадов зданий

Пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского политеха запатентовали способ подбора цвета фасада зданий с учётом климата, стиля и эмоций людей, используя реальные коды красок RAL, сообщили в пресс-службе вуза.

Система анализирует базу данных фасадов с параметрами: тип здания, стиль, климат, эмоции людей и пр. Используются методы системно-когнитивного анализа для определения наиболее подходящих цветов.

Программа выбирает до 6 цветов и формирует колеровочные композиции на основе теории цвета Иттена, предлагая готовые решения для фасада, цоколя, оконных рам и других элементов.

С помощью запатентованного изобретения учёные планируют разработать дизайн-код для Соликамска и Березников с учётом их климата и традиций. Технология может быть масштабирована на другие города России.

