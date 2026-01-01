Мэр Перми поручил отремонтировать туалеты на набережной И анонсировал открытие комнаты матери и ребёнка

Максим Артамонов

Глава Перми Эдуард Соснин в рамках инспекционного выезда осмотрел центральную набережную Камы, проверил зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также санитарные узлы.

«Особое внимание уделил состоянию комнаты матери и ребёнка — важного объекта для семей с маленькими детьми. Ремонт внутри уже завершён, и помещение практически готово к эксплуатации. Я поручил ввести комнату в эксплуатацию в ближайшее время», — написал мэр в своих соцсетях.

Соснин также обратил внимание на выявленные недостатки.

Он поручил департаменту ЖКХ в самое ближайшее время начать ремонт туалетов и проработать вопрос подключения к водоснабжению, а также обеспечить работу стационарных туалетов на новом участке набережной.

Департаменту дорог и благоустройства выдано распоряжение обновить покрытие пешеходных и беговых дорожек на участках спортивной зоны и детских площадках, а также отремонтировать и заменить плитку при необходимости.

Департаменту культуры поручено организовать новую площадку со сценой для вокальных выступлений с обязательным подключением электричества.

