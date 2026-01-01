Главе МИД Сергею Лаврову показали в Перми деревянных богов и подарили тарелку
Во время своего визита в Пермь, который состоялся 22 мая, в рамках вторых международных общественно-политических слушаний, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил местную художественную галерею. Об этом пишет ВЕТТА.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил благодарность Лаврову за поддержку региональных инициатив в области международного сотрудничества и вручил ему памятную тарелку с изображением герба, изготовленную на Лысьвенском заводе посуды.
Для министра организовали экскурсию по новой галерее, где он ознакомился с иконостасом Николая Рериха и коллекцией деревянной скульптуры, принадлежащей Пермскому краю.
