Главе МИД Сергею Лаврову показали в Перми деревянных богов и подарили тарелку Поделиться Твитнуть

Во время своего визита в Пермь, который состоялся 22 мая, в рамках вторых международных общественно-политических слушаний, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил местную художественную галерею. Об этом пишет ВЕТТА.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил благодарность Лаврову за поддержку региональных инициатив в области международного сотрудничества и вручил ему памятную тарелку с изображением герба, изготовленную на Лысьвенском заводе посуды.

Для министра организовали экскурсию по новой галерее, где он ознакомился с иконостасом Николая Рериха и коллекцией деревянной скульптуры, принадлежащей Пермскому краю.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.