Доля нелегального табачного рынка в Прикамье достигла 8,6%

фото: Пермская таможня

На семинаре-совещании «Тренды и стратегии в борьбе с нелегальным оборотом: опыт ННЦК и применение цифровых технологий», организованном Национальным научным центром компетенций в области борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции (ННЦК) были представлены результаты 9-го всероссийского исследования табачного рынка за 2025 год. Эксперты пришли к выводу, что в Приволжском федеральном округе доля нелегального оборота табачных изделий увеличилась на 0,9% по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

Самые высокие уровни нелегального оборота табачной продукции сложились в трёх субъектах ПФО: Пензенская область (17,8%), Саратовская область (21,2%) и Республика Башкортостан (12,3%). Пермский край занял в рейтинге шестое место с результатом 8,6%.

Ирина Бушина, директор ННЦК отметила: «Современные формы незаконного оборота промышленной продукции становятся всё более скрытыми и технологичными, а методы работы, используемые преступными сообществами, – более запутанными и изощрёнными, что требует адаптации мер реагирования».

Потери федерального бюджета из-за нелегального оборота табака в России за 2025 год составили 89,96 млрд руб.

