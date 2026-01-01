В Перми из-за беспилотной опасности приостановили полумарафон в центре города Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Из-за объявленной угрозы беспилотных атак мероприятие «ЗаБег РФ» в Перми временно остановлено, сообщили в минспорта региона.

Все участники полумарафона укрылись в торговом центре «IMALL Эспланада». Спортсмены смогут продолжить забег, как только угроза будет снята, прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в 8 часов 15 минут утра 23 мая в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность». Спустя некоторое время в разных районах Перми завыли сирены.

Кроме того, в Прикамье объявлен режим «Ковер». Из-за этого аэропорт Большое Савино временно прекратил приём и отправку воздушных судов.

Все экстренные службы получили уведомление и приведены в состояние боевой готовности, отметили в министерстве территориальной безопасности.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.