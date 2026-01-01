В Перми за год цены на аренду жилья снизились на 4% А количество предложений значительно выросло

Константин Долгановский

По информации от «Авито Недвижимость», за год количество предложений на рынке долгосрочной аренды квартир в Перми выросло на 64%. Это одно из самых значительных увеличений в стране, больший рост зафиксирован только в Ижевске (+77%) и Екатеринбурге (+72%). В целом по РФ рост составил 26%.

На фоне увеличения количества доступных квартир для долгосрочной аренды в стране и умеренного спроса арендные ставки в Перми снизились на 4%, а в среднем по РФ — на 3% за год.

Самые низкие цены на аренду жилья в апреле 2026 года наблюдались в Ульяновске (22,2 тыс. руб.), Воронеже (22,6 тыс. руб.), Оренбурге (23,1 тыс. руб.). В Перми средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в апреле составила 27,8 тыс. руб.

