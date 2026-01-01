Выходные в Перми ожидаются жаркими Возможны небольшие дожди Поделиться Твитнуть

Фото сгенерированно искусственным интеллектом

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и поделилась прогнозом погоды на выходные дни с 23 по 24 мая в Перми. Об этом сообщает «Пятница».

В субботу, 23 мая, в Перми ожидается жаркий день. Утром температура воздуха составит +20°С, однако возможен небольшой дождь. В течение дня температура поднимется до +26°С, а ветер будет юго-западным, с порывами до 11 м/с. Вечером термометры зафиксируют +26°С, а ночью температура опустится до +18°С.

В воскресенье, 24 мая, синоптики прогнозируют жаркую погоду, однако день будет дождливым. Утром температура составит +21°С, а днём воздух прогреется до +26°С. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/с. Вечером температура немного снизится до +22°С, а ночью ожидается похолодание до +16°С.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.