В Перми задержан избивший женщину в автобусе подросток Школьник ударил пассажирку после сделанного ему замечания

Подросток, подозреваемый в избиении женщины в автобусе, задержан следователем СК России, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следователем следственного отдела по Индустриальному району Перми расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).

Следствие установило, что вечером 21 мая в автобусе №4 подросток 2010 г. р. Ударил руками и ногами женщину, которая сделала подозреваемому замечание из-за курения.

Сейчас идёт допрос свидетелей и очевидцев, изучаются видеозаписи. Расследование уголовного дела продолжается.

