В Перми подвели итоги вторых Международных общественно-политических слушаний В них приняли участие представители из более 40 стран

Правительство Пермского края

В Перми завершились вторые Международные общественно-политические слушания (18+). Участие очно и заочно в слушаниях приняли 400 представителей из большинства стран Евразии. Мероприятие проводится второй год подряд в поддержку инициативы президента России Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В своём приветственном слове Владимир Путин подчеркнул важность формирования международной системы безопасности без давления и диктата. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил необходимость устойчивого диалога между странами для стабильности предотвращения конфликтов в условиях геополитического противостояния.

Пермский край стал площадкой для слушаний благодаря своему стратегическому расположению на стыке Европы и Азии, что делает его центром транспортных и экономических путей. Губернатор Дмитрий Махонин выразил уверенность, что такие мероприятия способствуют укреплению взаимопонимания и конструктивного диалога по международным вопросам. Он также отметил, что регион развивает экономические связи с более чем 130 странами и напомнил, что 2026 год является годом промышленности в Пермском крае.

В рамках деловой программы участники обсудили вопросы региональной дипломатии, молодёжных организаций в Евразии, новую архитектуру сотрудничества, а также финансово-экономические аспекты Большого евразийского партнерства. Часть участников также примет участие в форуме «Дни пермского бизнеса» по личным программам.

