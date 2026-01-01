На СВО погиб житель Прикамья Евгений Копытов Обстоятельства его смерти не уточняются

Фото: администрация Юрлинского муниципального округа.

Во время выполнения служебных обязанностей в рамках специальной военной операции на территории Украине погиб Евгений Копытов. Об этом сообщили в администрации Юрлинского муниципального округа.

Евгений Копытов родился 12 декабря 1992 года в деревне Мыс Юрлинского района Пермской области. В 2010 году он окончил Юрлинскую среднюю школу, а в 2018 году — Коми-Пермяцкий политехнический техникум» в Кудымкаре.

В 2020 году молодой человек заключил контракт с вооруженными силами России и был наводчиком отделения морской пехоты. Он служил в «горячей точке», а вернулся ветераном боевых действий. С 2022 года Евгений активно участвовал в СВО. Когда и при каких обстоятельствах мужчина погиб, местные власти не уточнили.

«Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — отметили в администрации Юрлинского округа.

Прощание с военнослужащим состоится 25 мая в 14:00 в с.Юрла на ул. Гагарина, 18 (КДЦ).

