В Перми подготовлена проектная документация для реставрации памятников Городские власти планируют отремонтировать шесть объектов

В Перми завершена подготовка проектной документации по сохранению и реставрации ряда объектов культурного наследия. В центре внимания — бюсты известных исторических личностей, установленные в различных районах города. Среди них памятники В. И. Ленину (ул. Уральская), П. Д. Хохрякову (Театральный сквер), С. М. Кирову (ул. Кировоградская), Ф. Э. Дзержинскому (сквер им. Гайдара), И. Г. Лядову (ул. Высокая) и Я. М. Свердлову (сквер на углу Компроса и ул. Чкалова). Об этом сообщает издание «Вкурсе.ру».

Проектная документация, разработанная Городским центром охраны памятников, сейчас проходит согласование в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. После утверждения будут определены конкретные сроки и перечень необходимых работ.

Состав работ по каждому памятнику индивидуален. Так, бюст Я. М. Свердлова планируют промыть, очистить от старой краски, заделать мелкие деформации и выбоины, зачистить сварные швы, сделать новую окраску, установить на новый железобетонный постамент и смонтировать подсветку. Для бюста В. И. Ленина предусмотрена установка архитектурной подсветки (шесть опор освещения), очистка гранитной поверхности, обработка консервационным составом и замена горизонтальной поверхности подиума.

Правообладателем этих бюстов является Городской центр охраны памятников. Все работы будут проводиться в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией. Сроки реставрации станут известны после завершения согласования.

