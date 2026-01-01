В апреле жители Прикамья оформили более 161 тысячи потребкредитов Это больше аналогичного периода прошлого года на 10,9% Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

В апреле 2026 года в России зафиксирован рост среднего размера потребительских кредитов — теперь он составляет 180,7 тыс. руб., что на 0,9% больше, чем год назад. Эта тенденция сохраняется уже третий месяц подряд, однако спрос на кредиты остаётся на низком уровне, а банки ужесточают требования к заёмщикам, делая акцент на качестве кредитного портфеля. Такие данные представили в Национальном бюро кредитных историй (НКБИ).

Пермский край вошёл в топ-20 регионов России по объёму выдачи потребительских кредитов, заняв 19-е место. В апреле жителям Прикамья выдали 161,3 тыс. кредитов, что на 10,9% больше, чем год назад. Особенно впечатляет динамика: по росту среднего чека кредита Пермский край оказался в числе лидеров среди 30 крупнейших регионов страны.

Среди 30 регионов-лидеров по объёму выдачи потребкредитов самый заметный рост среднего размера кредита за год показали:

— Нижегородская область (+12,6%);

— Саратовская область (+11,3%);

— Пермский край (+10,9%);

— Хабаровский край (+9,7%);

— Воронежская область (+8,9%).

В то же время в некоторых регионах, например в Тюменской и Кемеровской областях, средний размер кредита снизился.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последние 8 месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150—190 тыс. рублей. Однако спрос остаётся низким, а качественные заёмщики всё реже обращаются за кредитами, предпочитая сберегательную модель поведения. Банки, в свою очередь, усиливают скоринговые фильтры и ограничивают новые выдачи, что делает особенно важным поддержание хорошей кредитной истории для потенциальных заёмщиков.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.