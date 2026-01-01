В Верещагино снесён памятник Владимиру Ленину

фото администрации Верещагинского муниципального округа

На Первомайской площади в Верещагино был демонтирован памятник Владимиру Ленину. Как сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа, решение о сносе было принято из-за аварийного состояния монумента, что было подтверждено экспертизой, проведённой в 2021 году.

Согласно сообщению, восстановление памятника не представлялось возможным.

Власти муниципалитета также отметили, что в 2025 году жители Верещагино выбрали дизайн-проект по благоустройству Сквера им. В.И. Ленина, расположенного рядом с кинотеатром «Комсомолец». В текущем году этот проект будет воплощён в жизнь.

