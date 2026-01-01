В аэропорту Перми прошли учения по борьбе с холерой

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В международном аэропорту Большое Савино состоялась тренировка по отработке действий при обнаружении на борту пассажира с подозрением на особо опасное инфекционное заболевание. Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.

По сценарию, 35-летний журналист, работавший фрилансером, вернулся из командировки в Таиланд. С 15 по 20 мая он якобы проживал в отеле Бангкока, участвовал в этнографическом фестивале, посещал местные рынки и пробовал уличную еду. Спустя шесть часов после взлета мужчина почувствовал недомогание: у него началась рвота, головокружение, выступил холодный пот, а также возникли проблемы с желудком — всего четыре эпизода за время полета. Пассажир обратился к бортпроводникам.

В учениях приняли участие медицинские, санитарные и силовые службы региона. Были отработаны меры взаимодействия с контактными лицами, использование средств индивидуальной защиты, а также действия по предотвращению распространения инфекции и локализации условного очага. Все участники успешно справились с поставленными задачами.

Цель тренировки — обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта в случае возникновения реальной угрозы. Следующие учения запланированы на осень 2026 года.

