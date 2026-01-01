Более 1,6 тысячи жителей Прикамья ушли на СВО, чтобы выплатить алименты

военная спецоперация на Украине

1622 жителя Пермского края, имеющие задолженности по алиментам, заключили контракты с Министерством обороны РФ и ушли на СВО. Теперь все они ежемесячно вносят текущие платежи и погашают задолженности. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Так, житель Добрянки должен был выплачивать алименты на двоих несовершеннолетних детей по решению суда. Однако он длительное время уклонялся от этих обязательств и не работал. Отказ от постановки на учет в Центре занятости населения он объяснял нежеланием устраиваться на низкооплачиваемую работу в поисках более достойного дохода. В результате сумма его задолженности по алиментам достигла 1 млн руб.

Судебный пристав привлек его к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Наказание в виде обязательных работ также не мотивировало должника. В связи с этим сотрудник органов принудительного исполнения начал проверку материалов исполнительного производства на предмет уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Подозреваемому разъяснили перспективы судимости.

После обдумывания ситуации мужчина явился к судебному приставу и сообщил, что заключил контракт с Министерством обороны для участия в спецоперации. Получив выплаты, он погасил весь долг по алиментам в размере 1 млн руб.

