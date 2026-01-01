В Перми руководителя УК оштрафовали за нарушения в обслуживании дома Житель одной из квартир обратился в прокуратуру

Прокуратура Пермского края

В Свердловском районе Перми прокуратура провела проверку по жалобе жильца дома №55 на ул. Крылова в п.Новые Ляды. Житель сообщил о нарушениях со стороны управляющей компании ООО «УК «Клён», которая не выполняла свои обязанности по содержанию многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверки, к которой привлекли специалистов Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, были выявлены серьёзные недостатки. В частности, в доме не предоставлялась горячая вода, в отдельных квартирах не работали нагревательные приборы, а в подъездах наблюдалось отслоение штукатурки и краски на стенах.

По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против генерального директора компании статье "Осуществление деятельности по управлению домами с нарушением лицензионных требований" (ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ). Материалы переданы мировому судье.

Суд признал руководителя виновным и назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб. Кроме того, руководителю управляющей организации было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

