Опубликована схема перекрытия дорог в центре Перми 23 мая В городе пройдёт полумарафон «ЗаБег РФ» Поделиться Твитнуть

В субботу, 23 мая, в Перми пройдет полумарафон «ЗаБег РФ», в связи с чем изменится схема дорожного движения. Центр города на несколько часов станет местом проведения спортивного праздника.

С 00:50 до 18:00 движение всех видов транспорта будет прекращено на ул. Ленина от ул. Попова до ул. Куйбышева. Также с 07:00 до 15:00 закроют движение по следующим улицам:

ул. Монастырская (от ул. Осинской до ул. Сибирской),

ул. Сибирская (от Монастырской до Ленина),

ул. Ленина (от Куйбышева до Сибирской),

ул. Осинска (от Окулова до Монастырской),

ул. Газеты «Звезда» (от Окулова до Монастырской),

ул. Окулова (от Осинской до Комсомольского проспекта).

С 19:00 22 мая до 20:00 23 мая нельзя будет парковаться на ул. Ленина от ул. Попова до ул. Куйбышева, а с 19:00 22 мая до 15:00 23 мая будут закрыты для парковки следующие улицы:

ул. Монастырская (от Осинской до Сибирской),

ул. Сибирская (от Монастырской до Ленина),

ул. Ленина (от Куйбышева до Сибирской),

ул. Осинская (от Окулова до Монастырской),

ул. Газеты "Звезда" (от Окулова до Монастырской),

ул. Окулова (от Осинской до Комсомольского проспекта).

Проезд для автомобилей экстренных служб будет обеспечен, также будут организованы пешеходные переходы на перекрестках. Приносим извинения за возможные неудобства.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.