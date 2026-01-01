В аэропорту Перми задерживаются рейсы в Санкт-Петербург и Камрань Опоздания составляют более 7 часов

Из Перми со значительным опозданием вылетят рейсы в Санкт-Петербург и Камрань. Это следует из информации, размещённой в онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, рейс ДР 570 авиакомпании «Победа» должен был вылететь из Перми в северную столицу в 05:40, но теперь расчётное время вылета 13:15. Самолёт до Камрани отправится в 02:30 23 мая вместо 20:40 22 мая.

Кроме того, задерживаются и рейсы на прилёт. Так, борт из Махачкалы прибудет в Пермь в 14:54 вместо 13:45, а рейс ДР 1569 из Санкт-Петербурга прибудет в столицу Прикамья в 12:39, хотя должен был приземлиться в 04:35.

Причины задержки рейсов не уточняются.

