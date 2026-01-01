В Пермском крае потушили девятый за сезон лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Как сообщили в минприроды Прикамья, 20 мая в 21:30 в Красновишерском участковом лесничестве был зафиксирован лесной пожар. Утром 21 мая, в 5:20, возгорание было полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 0,13 га.

В ликвидации пожара участвовали два сотрудника Красновишерского лесничества, восемь лесных пожарных из Чердынской лесопожарной станции государственного бюджетного учреждения Пермского края «Гослесхоз», а также три единицы техники.

Всего с начала сезона произошло девять лесных пожаров на общей площади 3,87 га.

На данный момент в лесном фонде Пермского края не зарегистрировано действующих пожаров.

