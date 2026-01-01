Родители из Перми подсчитали затраты на выпускной детей-школьников
Средний взнос начинается от 14 тысяч рублей
Родители выпускников из Перми рассказали, какие суммы уходят на организацию выпускного вечера. Исследование провёл сервис SuperJob, специализирующийся на рынке труда и рекрутинге. Опрос проводился с 20 апреля по 17 мая этого года.
В этом году средний взнос на выпускной для девятиклассников в Перми составил 14 тыс. руб., а для выпускников 11-х классов — 20 тыс. руб. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге расходы выше — там родители тратят на выпускной от 15 до 25 тыс. руб. в зависимости от класса и города.
Интересно, что не все семьи отмечают выпускной: 12% родителей 9-классников и 7% родителей 11-классников сообщили, что их дети не будут устраивать праздничный вечер.
Отдельная статья расходов — праздничный наряд. В среднем, одежда и обувь для сына-девятиклассника обходятся в 21 тыс. руб., для дочери — в 17 тыс. руб. В 11 классе наряды для девушек стоят дороже, 24 тыс. руб., тогда как на юношей тратят около 21 тыс. руб. При этом 20% родителей 9-классников и 14% родителей 11-классников не покупают сыновьям специальную одежду для торжества, а среди девушек таких родителей меньше — 16 и 8% соответственно.
