В Пермь 22 мая приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В пятницу, 22 мая, в Перми министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во вторых международных общественно-политических слушаниях, посвящённых инициативе президента России по созданию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества на евразийском пространстве. Об этом официально сообщили в МИДе.

Форум организован российским парламентским «Евразийским диалогом» при участии Всероссийской политической партии «Единая Россия», администрации губернатора Пермского края и Министерства иностранных дел России. В мероприятии примут участие ведущие политические и общественные деятели, дипломаты и представители деловых кругов из множества стран мира.

В тот же день в Перми пройдёт выездное заседание Комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которое также возглавит Сергей Лавров. На заседании будут обсуждаться вопросы общественной и политической консолидации вокруг новой архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах взаимного уважения, учёта национальных интересов и создания условий для устойчивого развития на территории Евразии.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.