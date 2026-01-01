В Перми «последний звонок» прозвучит для 18 тысяч выпускников Основной период государственной итоговой аттестации стартует в начале июня

Константин Долгановский

В этом году в Перми более 18 тыс. школьников готовятся к завершению учебного года. Среди них — 13 774 девятиклассника и 4486 одиннадцатиклассников, которые в 2026 году покинут школьные стены. Такие данные приводит пресс-служба городской администрации.

Главное событие для выпускников — торжественная линейка, посвящённая «Последнему звонку», состоится 26 мая. В этот день во всех школах города пройдут праздничные мероприятия: творческие номера, награждения отличившихся учеников и традиционная церемония прощания со школой.

Праздновать будут не только выпускники, но и их родители, учителя, а также представители городских властей и общественных организаций.

Сразу после торжеств начнётся основной этап государственной итоговой аттестации: в начале июня выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

